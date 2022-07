El presidente de Barcelona, Joan Laporta aclara que no subirán su oferta para retener a Osumanne Dembélé.

Mensaje claro de Barcelona a Dembélé: "Si no acepta la propuesta, pues no podrá ser"

La situación de Osumane Dembélé sigue en el aire. FC Barcelona intenta renovar el contrato del extremo francés y este, de momento, no da respuesta. Este miéroles 6 de junio, Joan Laporta aseguró que no pondrá en riesgo las finanzas del club y que no habrá nueva oferta.

La situación contractual de Ousmane Dembélé ha sido tema de conversación en el entorno de FC Barcelona desde hace meses. El contrato del futbolista ya ha expirado y tiene sobre la mesa la oferta para extender su vínculo con la entidad azulgrana.

No obstante, el agente del jugador, Moussa Sissoko sigue poniendo trabas y altas exigencias económicas. Ante esta situación, ha salido el presidente Joan Laporta a dejar los puntos claros en la rueda de prensa de presentación de Franck Kessie.

Mensaje de Laporta

"Estamos en una situación de incertidumbre. Estamos trabajando para poder fichar. En estos momento todavía no podemos. Estamos hablando con jugadores que nos interesan y les pedimos que nos esperen. Dembélé tenía una oferta. El representante ha contestado y no ha llegado al nivel de nuestra oferta, pero tampoco se ha desprendido de ella" fueron las palabras del presidente de Barcelona.

Así mismo, Laporta aseguró que las finanzas del club no serán comprometidas. "Estamos dispuestos a seguir hablando. Si él no acepta, pues no podrá ser. Si la aceptara, nos lo quedaríamos. Hay que dimensionar el salario de los jugadores a la estructura salarial que hemos creado. Es necesario este equilibrio para ser competitivos".