Lionel Messi se prepara para jugar su ¿último? Mundial con la Selección Argentina en Qatar 2022. Viene de una gran primera parte de la temporada con Paris Saint-Germain, que hace ilusionar a los parisinos con un título importante. Sin embargo, para junio de 2023, deberá tomar una decisión importante respecto a su futuro y en Barcelona quieren hacer el esfuerzo de recuperarlo.

Joan Laporta sigue dando pistas respecto a la posibilidad de volver a contar con Lionel Messi para la próxima temporada. Por estos momentos, el presidente del Barça se encuentra en Colombia en una acción solidaria de la Fundació FC Barcelona. Y en declaraciones a El Mon de RAC1, volvió a hablar sobre el rosarino.

Para el mandatario culé, la figura de Messi sigue "asociada" a la marca Barcelona, de acuerdo a lo que ha visto en Colombia. A su vez, fue consultado sobre la chance de que el argentino retorne al Camp Nou y dejó una frase que invita a pensar que hará todo lo posible porque esto ocurra.

"Con jugadores como Messi esto (la marca Barça) coge más fuerza y es cierto que lo identifican todavía con el Barça. La vuelta ya lo veremos, son cosas complicadas y está en el PSG y no me gustaría entrar en polémica con ellos. No me gustaría tener polémica por respeto a Messi y por respeto al club", manifestó Laporta.

Y agregó: "Los niños y niñas de los asentamientos, cuando te acompañan y te enseñan el sitio y te hacen bromas y explican cosas, de repente te salen con Messi, con que tengo que hacer que vuelva al Barça. Les dije que, en fin, que Messi es del Barça y que estén tranquilos, que es el mejor y que hemos tenido la suerte de tenerle y que ya veremos, ya veremos".

Laporta todavía manifiesta la identificación que Messi tiene con Barcelona. "Me gusta. La marca del Barça es muy potente, también, y saben de nosotros en el sitio más recóndito del mundo", afirmó. La gran pregunta es si buscará realmente el regreso del rosarino, luego de que lo dejó ir por el final de su contrato en junio de 2021.