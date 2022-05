Barcelona cerró su temporada con el amistoso disputado en las primeras horas de este miércoles en Australia, pero en España no dejan de pensar en el mercado y en las soluciones para su delicada situación financiera. En este sentido, el presidente Joan Laporta fue muy crítico con LaLiga de España y con su presidente Javier Tebas por esta situación. A su vez, dejó varias declaraciones importantes en una entrevista con L'Esportiu.

Un Laporta auténtico cuestionó las actitudes por parte de la liga española de no ayudar a Barcelona en su situación el Fair Play Financiero. Si bien confirmó que está en constante diálogo para encontrar soluciones, advirtió que LaLiga los "intenta perjudicar". La intención del mandatario 'culé' es que puedan arreglar este tema para antes del inicio del próximo mercado de verano.

"Según LaLiga, ni ingresando 600 millones de euros tenemos margen salarial. Están en una posición muy enrocada. Seguiremos discutiendo con ellos porque no puede ser que no podamos fichar a nadie. Esta semana hemos estado en Madrid, pero hemos avanzado muy poco. Si se hace CVC, le ha de salir a cuenta al Barça, si no, no vale la pena. Hay otras operaciones que estamos planteando para mejorar las cuentas, pero LaLiga en vez de ayudarnos, nos intenta perjudicar. Nos sorprende mucho. Queremos solucionarlo antes del 30 de junio", dijo.

Una posible inyección de dinero es lo que busca Laporta, aunque las opciones ofrecidas no son atractivas para Barcelona. "Ya podríamos haber activado alguna, pero esperamos al mejor interés para el Barça. Por ahora ninguna es perfecta aún. No es cierto que vayamos a vender el 30% de los derechos audiovisuales a Goldman Sachs. Nuestra intención es vender el 10% de los derechos televisivos. Ahora mismo recibimos 165 millones anuales de derechos de televisión", explicó. Y agregó respecto a la operación con CVC: "Si al Barça no le sale fair play, no vale la pena".

Laporta habla sobre Messi, Neymar, Mbappé, Lewandowski, Frenkie de Jong, Dembélé y más

La entrevista también dejó otros títulos. Laporta habló sobre varios casos de posibles futbolistas que pueden arribar a Barcelona y la situación de otros que se pueden ir. A continuación, lo que dijo sobre cada uno:

Messi: "Todos hubiéramos querido que acabara su carrera deportiva en el Barça, pero por el fair play y por la propuesta del PSG no ha podido ser. Si un día quiere volver, tendría que ser gratis y que, antes, los técnicos dieran el visto bueno si puede encajar o no en el nuevo proyecto".

Neymar: "¿A quién no le gusta Ney? Es un jugador excepcional, pero tiene cuatro o cinco años más con el PSG. Ha firmado su esclavitud por dinero. Sólo podría venir algún día al Barça si queda libre. Sería irracional pagar un traspaso de un jugador que ya has tenido".

Mbappé: "Este tipo de movimientos distorsionan el mercado. Los jugadores acaban siendo secuestrados por el dinero. Son los efectos de tener un estado detrás. Esto va con los principios de la Unión Europea".

Lewandowski: "Tiene un año más de contrato con el Bayern y esta es la situación. Hay que dejar que todos trabajen. Es un jugador de mucha calidad, que nos gusta mucho, pero tiene contrato".

Frenkie de Jong: "Tiene una gran calidad, conoce nuestro sistema y es un jugador que pensamos que ha de continuar en el Barça. Pero también es cierto que es un jugador muy codiciado y nos llegan propuestas. En estos momentos, todo está abierto. Dependerá mucho del tema del fair play".

Ousmane Dembélé: "Tienen una oferta y una fecha para pronunciarse. Es un tema encallado porque el agente no responde a la oferta. Parece ser que van a hacer una contraoferta. Nuestra prioridad ahora es reordenar la economía para tener fair play".

Dani Alves: "Son decisiones técnicas que el entrenador ha de asumir. Estamos encantados con su rendimiento y el ambiente que ha creado y cómo ayuda a los jóvenes. Su objetivo es jugar el Mundial, pero puede ser que no tenga minutos y acabe siendo perjudicial su presencia con nosotros".