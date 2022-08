Barcelona ya tiene la mira puesta en el primer partido oficial de la temporada en LaLiga de España. Este sábado juega por la primera fecha ante Rayo Vallecano en el Camp Nou y, en las primeras horas del día, Xavi Hernández dio la convocatoria con algunas sorpresas. Varias ausencias en el primer equipo, que apuntarían a inminentes salidas del club.

La dirección deportiva del Barça corrió contrarreloj tratando de acomodar las cuentas para poder inscribir a sus fichajes y tenerlos disponibles para el arranque del torneo español. El único nuevo futbolista que no pudo ser inscrito es Jules Koundé, aunque su caso se podría solucionar para la segunda fecha con posibles salidas. En este sentido, habría novedades en los próximos días.

Es que la convocatoria de Barcelona para jugar ante Rayo Vallecano, partido que podrás disfrutar en vivo por Star+, ya dejó algunas pistas. Hasta cinco ausencias (sin contar la del mencionado Koundé) se han contabilizado de jugadores que podrían salir del club en las próximas horas. El caso más sorprendente es el del estadounidense Sergiño Dest.

El lateral derecho no está entre los convocados y todo apunta a que sería traspasado, según afirman distintos medios como AS y Mundo Deportivo. De hecho, Sport también asegura que hay negociaciones entre el Barça y Manchester United por el jugador. El club catalán pretendería hasta 20 millones de euros por la salida del ex Ajax.

Al caso de Dest, se le suman otros cuatro jugadores que podrían salir. Martin Braithwaite y Samuel Umtiti han sido descartados y no cuentan para Xavi, hasta tal punto que el club considera rescindirles el contrato ante la negativa de aceptar las ofertas que han tenido en el mercado. En tanto, los otros dos jugadores ausentes son Ez Abde y Álex Collado. El primero podría salir ante la falta de minutos por la 'superpoblación' de delanteros, mientras que el segundo tendría muy adelantada su llegada al Elche.

Convocatoria de Barcelona para jugar ante Rayo Vallecano

Arqueros: Marc-André Ter Stegen, Iñaki Peña y Arnau Tenas.

Defensores: Gerard Piqué, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Jordi Alba, Sergi Roberto, Éric García y Alex Balde.

Mediocampistas: Sergio Busquets, Pedri, Miralem Pjanic, Franck Kessié, Frenkie de Jong y Gavi.

Delanteros: Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres, Memphis Depay, Pierre-Emerick Aubameyang y Raphinha.