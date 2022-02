Las críticas en Inglaterra hacia la figura de Ralf Rangnick no paran. El actual entrenador de Manchester United sigue sin conformar a fanáticos, periodistas y hasta las leyendas del club. Ni el empate ante Atlético de Madrid por Champions League deja buenas sensaciones hacia la figura del entrenador alemán.

Roy Keane, histórico capitán de Manchester United y ahora comentarista televisivo, disparó críticas contra Rangnick, pero sobre todo, pidió por un entrenador de garantías para el equipo y que hagan el esfuerzo de traerlo. ¿Su recomendación? Un entrenador argentino.

"(Diego) Simeone es el tipo de personaje adecuado. Está teniendo un período difícil con el Atlético. Su etapa allí tal vez se haya acabado", reconoció al diario The Mirror. "Es el hombre, ve a buscarlo, es un gran personaje. Ha hecho grandes cosas. Es un gran entrenador, con una gran personalidad. Además no se mete con los jugadores", agregó el irlandés, quien claramente disparó contra Rangnick por ese último comentario.

Llamativamente, Keane pide por el entrenador que Manchester United enfrentó hace pocos días. Aunque también reclamó: "Ve y consigue el entrenador que quieres.No importa poner excusas diciendo que no estará disponible en dos años. Pagas fortunas por los jugadores, entonces, ¿por qué no por un entrenador? No me importa quién está con contrato. Si crees que es el entrenador adecuado para el Manchester United, ve y consíguelo".

Ralf Rangnick y Diego Simeone se deben volver a ver las caras para el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League entre Manchester United y Atlético de Madrid el próximo 15 de marzo en Old Trafford. Un duelo más que necesario para ambos conjuntos, que quieren salvar la temporada con el título europeo.