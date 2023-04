Facundo Medina, con sus declaraciones sobre Kylian Mbappé, se encargó de calentar el partido que el Racing Club de Lens disputará este sábado 15 de abril en el Parque de los Príncipes contra el París Saint-Germain, el cual, de por sí, se desarrollará bajo un clima de expectativa total dado que se trata de un duelo entre el puntero y el escolta de la tabla de posiciones de la Ligue 1.

El exdefensor de River Plate y Talleres de Córdoba se refirió a cuál sería su actitud al tener que contrarrestar los avances del atacante francés y de su compatriota Lionel Messi, en una charla con el programa 'Son Aviones': "Se me hace más difícil marcar a Leo porque me da miedo lastimarlo, pero si Mbappé me pasa, tendrá que venir una ambulancia a buscarlo”.

A raíz de sus frases, Facundo Medina podría recibir una reprimenda por parte del Racing Club de Lens, justo antes del compromiso con el París Saint-Germain correspondiente a la fecha 31 de la Ligue 1, por un lado, por el contenido de sus dichos y, por el otro, por haber saltado el protocolo que aplica el departamento de comunicación.

“Facundo se disculpó por su cuenta. Pero hay una posición del club que significa que todos los empleados, especialmente del equipo profesional, deben pasar por la comunicación del club. Tenía una llamada al orden sobre las reglas correctas a adoptar'', dijo en contacto con los periodistas en rueda de prensa Franck Haise, el entrenador del Lens.

Sin embargo, el técnico de Medina buscó bajarle el tono a sus declaraciones: ''Lo conocemos. Es humor, ya sea que podamos aceptarlo o no. Conozco al hombre, es un gran tipo y es alguien que no es malo''.