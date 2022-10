¿Es posible verle de nuevo por LaLiga en la próxima temporada? Se preguntan todos en Barcelona desde hace días en un interrogante que más pronto que tarde tendrá respuesta. El futuro de Lionel Messi volverá a ser noticia en el 2023 y desde España apuntan que el argentino tiene una traumática condición para regresar a la que fue su casa.

Asentado en un PSG donde ha recuperado su mejor versión a nivel individual y colectivo, el futuro de Messi divide al viejo continente, donde tanto por el Camp Nou como por el Parque de Los Príncipes sueñan con hacerse con sus servicios más allá del 30 de junio. Hay oferta de renovación, deseos por llevarle de vuelta a Cataluña y hasta la opción MLS.o

Messi decidirá todo tras el Mundial de Qatar, pero hasta entonces por Barcelona no dejarán de pronunciarse sobre el hecho de recuperar a quien ha sido el mayor activo de su historia. Ver a Lionel retirarse como Culé, un objetivo de toda la directiva de Joan Laporta para la próxima temporada.

“Leo es un activo del Barça y siempre tendrá abiertas las puertas del club…Ya sabéis que nosotros sabemos hacer milagros”, dictaba Eduard Romeu, directivo de la entidad anoche sobre un futuro de Lionel Andrés Messi que volverá a ser objetivo del conjunto culé. Eso sí, hay un par de obstáculos a superar.

El condenado por Messi

La relación de la familia del argentino con Joan Laporta es más que negativa a día de hoy, pero desde COPE reportan que la cosa no termina ahí. La periodista Helena Condis aseguraba horas atrás junto a Rubén Martín que Lionel considera que le traicionaron en su salida del Barcelona no solo las decisiones del presidente, sino igualmente compañeros que sugirieron a este que el argentino no continuase en la entidad.

Helena Condis asegura que los Messi consideran que Gerard Piqué fue el primero en sugerirle a Laporta que el argentino no fuese renovado gracias a ese millonario contrato que le amarraba a un Barcelona en llamas desde lo financiero. Sentimientos de traición hacen pensar que el zaguero continúa en el club el año que viene, Leo no dará el visto bueno a su vuelta.

Barcelona tendrá que decidir en caso de en efecto querer volver a contar con Messi si Piqué sigue en un club donde se le deben al central más de 80 millones de euros en un contexto donde no sobra el dinero. La vuelta de Lionel al Camp Nou traerá duras consecuencias.