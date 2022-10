Uno será agente libre desde el 1 de enero y el otro no para de enviar guiños al Real Madrid pese a toda la novela que terminó con su renovación en PSG, por lo que desde España confían en verles más pronto que por LaLiga. El futuro de Lionel Messi y Kylian Mbappé vuelve a ser tema de conversación en el viejo continente, donde aseguran que Qatar limitará sus pretensiones tras la Copa del Mundo.

El primer Mundial en Oriente Medio se encuentra a la vuelta de esquina, pero no será una edición más del torneo que paraliza el planeta cada cuatro años. Los cambios en el calendario, los detractores a la elección de dicha sede y la relación directa de la familia real de Doha don PSG han sido tema de conversación desde hace años en Europa, donde saben que Qatar 2022 quiere dejar la mejor imagen posible sobre un país que genera polémica desde hace prácticamente una década entre los amantes de este deporte.

PSG ha sido su primer embajador en el viejo continente con un proyecto lleno de millones y estrellas que alcanzará su punto más alto sobre el mes de noviembre cuando el Mundial se dispute en Qatar con algunos de los mejores jugadores del planeta siendo futbolistas del conjunto parisino. Ver a cracks de la talla de Lionel Messi, Kylian Mbappé o Neymar romperla en Oriente Medio mientras ostentan contratos con el Parque de Los Príncipes será el mayor punto de expansión de un territorio que hace años que busca ese sueño. ¿Qué ocurre después?

¿Liberados?

Paris Saint Germain ha sido el gran enemigo de Barcelona y Real Madrid en el último tiempo, así como el club que evitó que Mbappé o Messi se midiesen en uno de esos Clásicos que paralizan el planeta. Diario AS apunta que luego de los rumores que relacionan al argentino con el Camp Nou y los guiños de Kylian al Bernabéu, la ecuación para verles en LaLiga después del 18 de diciembre será mucho menos complicada.

“Messi se encuentra loco por dejar Paris y quiere volver a Barcelona. PSG tiene un acuerdo con Lionel para abandonar el club luego del Mundial, tienen un pacto. Es un pacto que el Barcelona tiene constancia y Laporta está loco por que Lionel regrese. Me descartan que renueve… No descarto que vuelva al Barça hasta en enero”, palabras de Manu Sainz en AS.

Misma ecuación se vive con Mbappé, quien tras renovar su contrato con PSG hasta 2024 (con ‘presiones’ explicita de un gobierno francés que tiene millonarios acuerdos en Qatar) no para de elogiar y enviar guiños a un Real Madrid fracturado por su presente. AS, Defensa Central y MARCA han asegurado en un pasado no muy lejano que tener a Kylian como jugador de los galos en el Mundial era un objetivo prioritario que luego de ser cumplido hará que sea más viable pensar en su marcha del Parque de Los Príncipes. Verano del 2023, último momento para ingresar unas transferencia con su marcha.