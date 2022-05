Barcelona se ha puesto en modo ‘mercado’. Desde el seno del club saben que vendrá un verano largo, lleno de operaciones y con muchas trabas para concretar ventas o fichajes. En medio de la danza de nombres que suenan para arribar al Camp Nou, Joan Laporta tuvo palabras para quienes sueñan con ver de nuevo a Lionel Messi o Neymar vestidos de azulgrana.

El presidente charló con L'Esportiu para explicar el presente de un Barcelona azotado por la crisis económica y los condicionantes que esta trae al día a día de la entidad. Las ventas, Gavi y el futuro del equipo culé en el mercado, algunos de los temas de una charla donde Laporta fue consultado por un hipotético regreso de los ídolos.

Desde que ambos dejasen el Camp Nou siempre se ha rumoreado con algún intento por parte de Barcelona de volver a unirles por Cataluña y si bien la situación económica del club no da ahora mismo para afrontar grandes operaciones, Laporta fue sincero y dejó en claro que solo existe una vía para que Lionel o Ney vuelvan a imponer su talento en LaLiga.

¿Puerta cerrada?

El presidente reflexionó sobre ambas salidas antes de dar su veredicto: “Messi ha ido como ha ido. Habríamos querido todos que terminara su vida deportiva aquí y por las razones que sean no ha podido ser. No ha podido ser por el 'Fair play' de la liga española y por la propuesta del PSG…Tienen un estado detrás, tienen mucho dinero y puede que puedan hacer un pago por adelantado para rescindir un contrato así Neymar”.

“Para volver algún día al Barça deberían venir libres…Nosotros no estamos en disposición de realizar una operación de compra de lo que puede costar un traspaso de estos jugadores. Pero es que ni que tuviéramos el dinero lo haríamos. Sería una irracionalidad. Luego sería una cuestión más bien del técnico que pensara si pueden encajar o no en el nuevo proyecto del Barça. Como jugadores, los dos, me gustan muchísimo”, sentenció el presidente.