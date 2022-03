Chelsea está en venta, luego de que el dueño ruso Roman Abramóvich confirmó la decisión. Y mientras los mejores postores se pelean por quedarse con uno de los equipos más importantes del mundo, el equipo sufre por posibles salidas que se puedan dar en el próximo mercado de verano.

Varios jugadores consideran su salida de Stamford Bridge. Algunos casos son conocidos por tratarse de posibles agentes libres como los casos de César Azpilicueta, Antonio Rüdiger y Andreas Christensen, tres pilares de la buena defensa del equipo de Thomas Tuchel.

A estos tres nombres hay que sumarle el de un futbolista en ataque, que no atraviesa su mejor momento. Si bien Timo Werner viene de anotar y asistir en el triunfo ante Luton por la FA Cup, lo cierto es que el jugador no estaría contento con su presente donde no es un titular fijo con los 'Blues'. Su falta de protagonismo lo llevaría a considerar seriamente una posible salida del club.

Según Goal, los agentes de Werner se reunirán con directivos de Chelsea para conocer los planes a futuro con el jugador, sobre todo las intenciones de Tuchel para con él. El conjunto londinense pagó 55 millones de euros por su llegada en el mercado de verano de 2020, pero no ha tenido el éxito que se esperaba. Con el fichaje de Romelu Lukaku, fue desplazado del puesto de centrodelantero.

¿Werner vuelve a la Bundesliga?

Si Timo Werner decide salir de Chelsea, hay un equipo interesado, según el citado medio. Borussia Dortmund quiere su regreso a la Bundesliga, preparándose para lo que sería la inminente salida de Erling Haaland. Aunque, el primer objetivo del conjunto 'negro y amarillo' es Karim Adeyemi, pero a Werner no lo dejan de vista.