Por los octavos de final de la Copa del Rey, Real Madrid sacó adelante este jueves un partido de lo más complicado ante Villarreal para meterse en la siguiente instancia. El Merengue perdía por dos goles de diferencia, pero se despertó para ganarlo 3-2.

El plantel de Carlo Ancelotti mostró carácter para la remontada en el complemento, pero las bajas por lesión se sintieron. Entre las más destacadas ausencias estuvo la de Aurélien Tchouaméni, quién sufre una molestia en el sóleo izquierdo y por eso fue descartado para este duelo.

A la hora del partido ante el Submarino Amarillo se hizo viral un video en el que se ve al volante presenciando el partido de Temporada Regular de la NBA entre Detroit Pistons y Chicago Bulls en París. Tras la polémica en las redes, el de la Selección Francesa lanzó un mensaje para pedir disculpas.

"Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho", explicó el futbolista de 22 años.