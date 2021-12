El retiro de Sergio Agüero ha conmovido al mundo del fútbol. Se retira uno de los grandes goleadores que ha dado este siglo en el fútbol internacional debido a los problemas cardíacos, que evidenció incluso durante un partido de fútbol. En una emotiva rueda de prensa en el Camp Nou, el 'Kun' le puso punto final a su gran carrera de poco más de 18 años donde varios amigos que le dejó el fútbol le dedicaron hermosas palabras.

Para Agüero se termina una etapa grandiosa como futbolista profesional donde dejó huella en todos los clubes en los que jugó: Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona, aunque éste último por poco tiempo. También dejó su marca en la Selección Argentina, que lo coronó con la Copa América 2021. Ahora, será tiempo para dedicarse a otros proyectos, como su equipo de Deportes Electrónicos, KRÜ Esports, de buen trabajo hasta el momento.

Pero lo que enaltece también a un futbolista como el 'Kun' es que siempre ha demostrado un gran carisma para con compañeros y colegas. Eso lo distingue por sobre cualquier otro y los futbolistas se lo reconocen como es el caso de Thibaut Courtois, quien es el último arquero que tuvo que sufrir los goles de Agüero. El propia guardameta belga lo recordó en un mensaje especial que le dedicó en su cuenta de Twitter.

"Querido @aguerosergiokun ha sido un placer tenerte como rival. Te deseo lo mejor, te mando mucho ánimo y me guardo esto para siempre, tu último gol. Un abrazo amigo, nos vemos en el Among Us!", fue el mensaje que le dedicó Courtois a Agüero en su cuenta de Twitter. Casualmente, el 'Kun' había hecho referencia bromeando sobre que Real Madrid había sido su última víctima en la rueda de prensa de su retiro en el Camp Nou.

La amistad de Agüero y Courtois, cortesía de Ibai Llanos

Así como recordó el último gol de Agüero, el del pasado 24 de octubre en el Clásico entre Barcelona y Real Madrid, Courtois también hizo referencia al Among Us, un videojuego que los unió durante la pandemia de Covid-19 gracias a la influencia del streamer Ibai Llanos. Gracias a este joven español es que Courtois y Agüero coincidieron y dejaron grandes recuerdos como aquella vez en que el argentino le prometió que le iba a meter un gol, por una discusión que estaban teniendo por este juego.