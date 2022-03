Luis Fernando Díaz es una de las estrellas del fútbol mundial de explosión más reciente. El atacante colombiano tuvo un 2021 para la historia, que lo ubicó como uno de los mejores jugadores en su posición alrededor del planeta.

En la Copa América de Brasil, en la que el combinado cafetero abrochó un tercer lugar, el ex Barranquilla y Junior mostró un nivel excepcional, siendo desequilibrante ante todos los rivales y marcando golazos que quedaron en la retina de los espectadores.

Su cosecha a nivel de selecciones, además de su regularidad en las dos temporadas y media que disputó en Porto lo llevaron a Anfield Road. Liverpool se lo compró al club portugués en 60 millones de euros y de inmediato conmenzó a ser una pieza clave en la rotación de Jurgen Klopp.

Los hinchas del equipo inglés están felices con su arribo y le escribieron una canción para el estadio que se hizo viral en los últimos días. Al ritmo de "Sobreviviendo", de Victor Heredia, el cantautor argentino, los fanáticos de los Reds se divierten.

La letra describe: "Oh, Luis Díaz. Oh, Luis Díaz. Firmamos al muchacho desde FC Porto, cuando anota baila con Diogo (Jota). Juega con Mané, Salah y Firmino. Oh, Luis Díaz nos vuelve jodidamente locos".

La canción de Liverpool a Díaz: