Faltan casi dos meses para que inicie Qatar 2022 y los entrenadores de los equipos clasificados dan las últimas oportunidades a los jugadores que están en duda de ingresar entre los 26 convocados para el torneo. A fines de septiembre tendrán la última chance de mostrarse en la última ventana FIFA antes del evento.

La Selección Inglesa, que llega a la cita como uno de los combinados apuntados a llegar lejos este año, tiene definidos a sus 28 jugadores para afrontar dos amistosos este mes. Gareth Southgate eligió a sus jugadores y la FA hizo pública la lista este jueves.

El viernes 23 de septiembre viajarán a Milán para chocar ante Italia, equipo ante el que perdieron la final de la última Eurocopa, en Wembley. Justamente en aquel mítico escenario de Londres recibirán a la Selección Alemana tres días más tarde.

"Este es un equipo más grande de lo normal y parte de la lógica es que estamos muy cerca de una Copa del Mundo y sentimos que, aunque nuestros resultados fueron decepcionantes en el verano, hemos elegido sobre la base de la forma y la capacidad durante un largo período", explicó Southgate.

Y luego completó sobre los futbolistas que no fueron citados para esta ventana: "Había ciertos jugadores que queríamos mantener involucrados esta vez, pero dicho esto no significa que este sea el final para algunos de los otros que no están involucrados".

LOS 28 CONVOCADOS DE INGLATERRA

ARQUEROS

Dean Henderson (Nottingham Forrest)

Nick Pope (Newcastle United)

Aaron Ramsdale (Arsenal)

DEFENSORES

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Ben Chilwell (Chelsea)

Conor Coady (Everton)

Eric Dier (Tottenham)

Marc Guéhi (Crystal Palace)

Reece James (Chelsea)

Harry Maguire (Manchester United)

Luke Shaw (Manchester United)

John Stones (Manchester City)

Fikayo Tomori (Milan)

Kieran Trippier (Newcastle United)

Kyle Walker (Manchester City)

MEDIOCAMPISTAS

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Mason Mount (Chelsea)

Kalvin Phillips (Manchester City)

Declan Rice (West Ham)

James Ward-Prowse (Southampton)

DELANTEROS