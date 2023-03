El clima en el Manchester United quedó contaminado luego de la humillación que sufrió de parte del Liverpool en el 7 a 0 del último domingo, bajo el marco de uno de los encuentros correspondientes a la jornada 26 de la Premier League. Pero más allá del resultado, los hinchas, que desataron su furia mediante las redes sociales, se enfocaron en Wout Weghorst por una situación puntual.

Resulta que antes de ingresar al campo de juego, tal como lo muestra el video insertado, el delantero neerlandés tocó el letrero que dice ''This is Anfield'', gesto emparentado, lógicamente, con los futbolistas del elenco local. De hecho, en la jerga del fútbol inglés se dice que es una acción que a los integrantes de The Reds le da sus beneficios y a los rivales, en caso de hacerlo, mala suerte.

Y vaya si lo perjudicó a Wout Weghorst y a sus compañeros que cayeron 7 a 0 (dos goles de Cody Gakpo, dos de Darwin Núñez, dos de Mohamed Salah y uno de Roberto Firminho), siendo este resultado el más abultado en la historia del Derbi del Noroeste de Inglaterra y la peor derrota en la historia del Manchester United desde la creación de la Premier League.

¿Cómo quedó el Manchester United en la tabla de posiciones luego de la terrible caída con el Liverpool?

El Manchester United, tras la derrota 7 a 0 con el Liverpool, quedó tercero a 14 puntos del Arsenal, el único líder de la tabla de posiciones y, aunque tiene un encuentro pendiente, está prácticamente fuera de carrera para lograr el título de la Premier League. Por otra parte, tendrá la posibilidad de recuperarse en la Europa League este jueves nueve de marzo cuando enfrente en el Old Trafford al Real Betis por la ida de los Octavos de Final.