Por una alta y millonarios suma, PIF, un fondo saudí controlado por el heredero al trono de ese país, con PCP Capital y RB Sports Media, compraron la totalidad de Newcastle, uno de los clubes más tradicionales del balompié inglés, que a partir de este jueves 7 de octubre se volvió el equipo más rico del mundo.

Los árabes, dentro de su plan de hacer grande al reconocido club estarían alistando tres fichajes bomba para competir y levantar el nivel, ese que le ha venido siendo esquivo en la presente Premier League, en la que ocupan puestos bajos del casillero de posiciones.

De acuerdo con información de medios reconocidos en territorio británico, lo primero que haría en grupo inversor sería salir del actual entrenador, ya que los resultados evidentemente no avalan lo hecho por Steve Bruce, un hombre que tiene su cargo en entredicho.

Dos hombres de PSG y uno de Barcelona, serían los eventuales fichajes del club blanquinegro que milita en el competitivo fútbol de Inglaterra. Son futbolistas que pasan momentos complicados en sus instituciones, son de renombre y lo que buscarían sería continuidad.

Por ahora, en Newcastle están en’ las vacas gordas’, pero la duda pasa es si los jugadores creen en el proyecto o solo irían a jugar en el cuadro inglés todo por cumplir sus aspiraciones salariales. Según información del portal especializado, Fichajes.net, estos son los jugadores en carpeta en el elenco de St. James Park.

Keylor Navas

“El portero costarricense no está feliz con la rotación que está haciendo junto a Donnarumma en el PSG y podría pedir salir para tener continuidad. Las Urracas le ofrecerían la titularidad dentro del equipo y un proyecto con el que esperan poder pelear por entrar a competiciones europeas la próxima temporada”.

Mauro Icardi

“El delantero argentino está viviendo una situación complicada debido a que no tiene minutos de calidad con el PSG debido a llegada de Lionel Messi al equipo. No tiene el nivel para pelear por un puesto de titular y el conjunto parisino no vería con malos ojos venderlo para hacer caja pensando en una nueva incorporación. Es un delantero que encaja a la perfección con la Premier League”.

Philippe Coutinho

“El brasileño es uno de los principales descartes del FC Barcelona y es uno de los principales sueños de los árabes, que lo ven como una incorporación ideal para tener un mediocampo de primer nivel en la Premier League. El dinero no sería problema y Joan Laporta intentará cerrar su salida en el mercado de fichajes invernal”.