Este jueves 25 de agosto se celebró el sorteo de la fase de grupos de la Champions League. La competencia más prestigiosa del fútbol europeo está por comenzar y Manchester City ha caído en uno de los grupos más parejos. Sin embargo, desde el club han dado a conocer que el torneo continental no es una prioridad.

La UEFA celebró este jueves 25 de agosto el sorteo de la fase de grupos de la Champions League en la ciudad de Estambul, Turquía. Los 32 equipos ya conocen a sus rivales para la primera fase y hay un par de grupos que apuntan a ser los más apretados.

Manchester City fue asignado al Grupo G esta temporada. Los ciudadanos deberán enfrentarse a Sevilla, Borussia Dortmund y Copenhague en esta primera fase, siendo uno de los grupos más apretados del campeonato.

La Champions no es prioridad

Luego del sorteo, el director ejecutivo del Manchester City, Ferran Soriano atendió a la prensa. "Todos los sorteos son difíciles. Creo que tendremos buenos partidos, nos gusta ir a Sevilla. La última vez que fuimos fue en 2015 y fueron partidos intensos. Seguro que estos lo serán también".

El directivo aseguró que la competencia europea no es prioridad pra Manchester City. "Como cada año. No es nuestra prioridad. Nosostros trabajamos para ganar la Premier. Para la Champions cuenta un poco la suerte y no nos podemos obsesionar. Hay equipos que se obsesionan de ganar la Champions y se olvidan de lo básico. Para nosotros lo básico es la Premier. Haciéndolo nos vamos a preparar para llegar lejos, pero no es nuestra obsesión".