Cristiano Ronaldo vuelve al Manchester United. Ahora, ha trascendido el operativo que montaron varias exfiguras del club para lograr su regreso a Old Trafford.

Cuando Manchester City decidió bajarse de las negociaciones por Cristiano Ronaldo, todos los caminos conducían ineludiblemente a Old Trafford. Luego de esto, todo se aceleró y Manchester United confirmó el regreso del portugués, el cual fue incentivado por varias exfiguras del club.

Todos pusieron el grito en el cielo cuando vieron las informaciones que apuntaban a un inminente acuerdo entre Cristiano y Manchester City. Los hinchas fueron los primeros en reaccionar de mala forma, pero luego aparecieron algunos comentarios y hasta mensajes de por medio entre exjugadores y compañeros del portugués en Manchester United.

Así fue el operativo que permitió el regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United

Así fue como se fue armando un operativo para que Cristiano Ronaldo desista del Manchester City y vuelva al United. Gran parte de esto lo hicieron entre todas esas figuras que reaccionaron ante los rumores sobre el futuro del crack luso. Y con varias mensajes de seducción terminaron inclinando la balanza en su favor y, por supuesto, de los Diablos Rojos.

La persona que más fuerza hizo para que esto termine en final feliz para Manchester United fue Sir Alex Ferguson, según informó Manchester Evening News. El entrenador que dirigió a Cristiano Ronaldo durante toda su etapa en Old Trafford tiene una gran relación con él y no dudó en hablarle ante los rumores sobre su futuro. Fue quien lo convenció que cambie su decisión y piense en el United. Esto llegó a oídos de la familia Glazer, dueña del club, que no dudó en facilitar todo para que la llegada de CR7 sea una realidad como finalmente terminó ocurriendo.

Pero eso no es todo. Según ESPN, también incidieron algunos mensajes de WhatsApp que han mandado ciertos excompañeros de Cristiano. Uno de ellos fue Rio Ferdinand, quien también estuvo muy activo en redes sociales ante los rumores que salían al respecto. Otro nombre importante que habría contactado al portugués fue Michael Carrick, quien también forma parte del cuerpo técnico de Ole-Gunnar Solskjaer. Todos cumplieron su rol a fin de endulzar a Ronaldo y lograron su cometido: su regreso.