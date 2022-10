Las tensiones entre Manchester United y Cristiano Ronaldo son cad vez más evidentes. El ídolo portugués dejó la gran postal de la jornada de este miércoles 19 de octubre al abandonar Old Trafford en los minutos finales del encuentro ante Tottenham. Esto le costará un castigo al futbolista.

Con la llegada de Erik Ten Hag al banquillo de Manchester United, Cristiano Ronaldo ha dejado de ser inamovible en el plantel inglés. De hecho, el neerlandés ha optado en repetidas ocasiones por no alinear a CR7 en lo que va de temporada.

Está claro que Ronaldo no está para nada contento con su situación en Old Trafford. De hecho, hubo rumores sobre intentos de salida en el pasado mercado de pases. Sin embargo, esto no fue posible y el veterano se ha visto obligado a quedarse en el banquillo durante la mayor parte de los partidos que van hasta la fecha.

Esto fue justo lo que ocurrió este miércoles en el encuentro ante Tottenham por la Premier League. Ten Hag dejó a CR7 en el banquillo y, a falta de unos pocos minutos para el final del parido, las cámaras se fueron con el portugués mientras abandonaba el terreno de juego notablemente enfadado.

Habrá consecuencias

Según informa el diario AS, el gesto no ha caído nada bien en Manchester United. Se espera que el futbolista sea multado y que incluso tenga algún castigo deportivo. Por esto, no sería extraño que el Bicho vaya nuevamente al banco en el partido ante Chelsea o que directamente no entre en la convocatoria.