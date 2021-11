Se busca entrenador en Manchester United, aunque el panorama no es ni mucho menos sencillo. Tras haber caído por 4-1 en Watford hace poco más de 48 horas, la directiva puso fin el ciclo de una auténtica leyenda del club y si bien hay nombres de todos los estilos para sustituir al noruego, en Carrington se debaten entre romper todo en Europa o aguantar la tormenta por 6 meses.

Lo dicho, tras haber sufrido un nuevo sacudón en una temporada que se ha convertido en una pesadilla en el teatro de los sueños, Manchester United anunció la salida de Ole Gunnar Solskjaer y el interinato de Michael Carrick para viajar a Villarreal. La danza de nombres ya ha empezado, pero desde la directiva dudan si es el momento de ir al mercado de entrenadores.

MARCA y The Sun aseguran que los mandamases de los Red Devils tienen varios nombres de peso en su lista de candidatos al puesto. Mauricio Pochettino, Julen Lopetegui, Zinedine Zidane, Brendan Rodgers y hasta Luis Enrique han aparecido en los medios como los entrenadores que gustan a alguna de las partes que componen Manchester United, aunque también gana enteros en las últimas horas la posibilidad de aguantar con lo que se tiene en casa.

Soportar la tormenta o una guerra europea

De todos los nombres mencionados líneas atrás, el único que se encuentra libre es un Zinedine Zidane que se habría bajado de cualquier candidatura producto de su deseo de llegar a la selección de Francia en diciembre de 2022. El galo era uno de los favoritos del vestuario y salvo un giro de guion inesperado, no llegará a Old Trafford en los próximos días.

Dicho contexto hace que Manchester United se debata entre un interinato hasta finales de temporada o sacarle el técnico a algún rival directo en este momento. The Sun afirma que en Carrington no descartan salir al mercado, pero que la opción de mantener a Carrick hasta que pueda volver a armarse un proyecto de garantías no está ni mucho descartada.

Saben en Old Trafford que provocar la salida de un DT con contrato en vigor va a tener consecuencias. Ante un panorama más que pobre en el mercado de entrenadores, nadie en Manchester quiere arrancar una guerra entre clubes por un técnico en medio de un fútbol donde la tensión entre equipos e instituciones se corta con un cuchillo. Salir al combate por un nuevo estratega o aguantar con lo que se tiene en casa, la gran decisión que tomarán en las próximas horas desde el norte de la Premier.