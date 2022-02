El delantero de 20 años del Manchester United Mason Greenwood ha sido puesto bajo en libertad bajo fianza en las últimas horas. Tras haber pasado varios días en un centro policial mientras se recogían las pruebas para las pericias que comenzarán en su contra, el atacante recibe nuevas malas pensando en lo que viene.

Todo explotó cuando la pareja del jugador Harriet Robson desvelase en redes sociales los abusos físicos y sexuales que habría sufrido a manos del futbolista. Fotos, videos y audios empezaron a recorrer las redes sociales mientras desde Manchester United se anunciaba la suspensión de Greenwood y sus patrocinadores rompían los acuerdos con su marca.

Mientras la Policia de Manchester continúa investigando las pruebas de la denuncia en su contra, Greenwood habría sido notificado por la FA tal y como apuntan desde The Sun, que Gareth Southgate no le convocará más con la selección inglesa. Solo un giro de 180 grados en la causa que aterra al Reino Unido podría volver a abrirle las puertas de los Three Lions al joven acusado de amenazar de muerte y abusar sexualmente de su pareja.

Temen por su integridad física

The Sun también desvela que la Policia de Manchester arma ahora mismo operativos para no solo custodiar al jugador o evitar una posible fuga, sino para que este no sufra agresiones de la ciudadanía en la urbe. Las autoridades analizan si deben moverle de su mansión producto de las pintadas, insultos y amenazas que han llegado hasta la puerta del domicilio.

Greenwood se encuentra en libertad bajo fianza mientras la policía y fiscalía de Manchester analizan las pruebas entregadas por Harriet Robson luego de que esta realizase una dura denuncia contra el futbolista. El Reino Unido sigue en shock por los abusos, golpes e imágenes que habría sufrido la joven a manos de su pareja.