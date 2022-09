Manchester United empieza a ver la luz tras un inicio de temporada más que convulso en Old Trafford y donde hubo severas dudas de la viabilidad del proyecto Erik Ten Hag. La realidad ya es otra para los Red Devils, quienes tras conquistar Transnistria por la UEFA Europa League, sufrieron una masiva intoxicación en su plantilla ¿Qué ocurrió?

Se viajaba a Moldavia para reconducir el camino en el segundo torneo de clubes más importantes del viejo continente y con la necesidad de sumar a tres luego de esa derrota en casa ante Real Sociedad. Con goles de Cristiano Ronaldo y Jadon Sancho, los Red Devils volvieron al Reino Unido con una victoria que quedó en segundo plano gracias a los problemas de salud presentados en las últimas horas.

The Sun es quien desvela como después de tomar el avión rumbo a Manchester minutos después de ese 0-2 ante Sheriff Tiraspol, diversos jugadores y miembros del cuerpo técnico el United empezaron a sentir molestias que les dejaron por fuera de los entrenamientos del club en las jornadas del pasado viernes y sábado. Se buscan respuestas para saber si la intoxicación alimenticia fue producto de un error humano o si hubo algo más.

Aliviados por el calendario

Se manejan diversas teorías ahora mismo sobre los motivos que llevaron a 12 futbolistas y staff del conjunto inglés a tener que ausentarse de las últimas jornadas de Erik Ten Hag. Mientras el club investiga lo ocurrido en el Este de Europa, The Sun apunta que el suspendido encuentro ante Leeds United pudo verse comprometido en caso de no haber sido aplazado.

Y es que recordemos que gracias a los eventos para despedir a la Reina Isabel II, varios encuentros catalogados como de ‘alto riesgo’ en la Premier League se vieron suspendidos ante la necesidad de trasladar un importante operativo policial a Londres. En caso de que uno de los clásicos del fútbol inglés no se hubiese visto suspendido, The Sun duda que Manchester United pudiese presentarse ante los Whites. Nadie descarta que la intoxicación no fuese provocada.