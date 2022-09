¿Por qué se suspendió Manchester United vs. Leeds por la Premier League?

La Premier League de Inglaterra regresó a la actividad con el desarrollo de la Jornada 8 de la temporada 2022-2023. En este escenario, el campeonato de la máxima categoría del fútbol británico reanudó la acción luego de haber suspendido la Jornada 7 del calendario para rendirle homenaje a la memoria de la Reina Isabel II después de su fallecimiento.

Sin embargo, la octava fecha del certamen no se disputará en su totalidad debido a que algunos partidos fueron postergados. Además del compromiso entre Chelsea y Liverpool, también se suspendió el encuentro que debían protagonizar el Manchester United de Cristiano Ronaldo y Leeds este domingo 18 de septiembre, en Old Trafford. A continuación, conoce el motivo de la decisión.

¿Por qué se suspendió Manchester United vs. Leeds por la Premier League?

Los directivos de la competición inglesa habían suspendido la séptima fecha "para honrar la extraordinaria vida y contribución a la nación" de la Reina Isabell II después de su fallecimiento. Por lo tanto, el certamen se reanudó más de una semana después con el octavo capítulo.

No obstante, los fanáticos no pueden observar el encuentro programado entre los Diablos Rojos y los Blancos. La razón es que las autoridades no podían garantizar la seguridad necesaria, ya que una gran parte de los efectivos policiales están destinados al desarrollo del funeral de la monarca británica.

¿Qué puesto ocupan Manchester United y Leeds en la tabla de posiciones?