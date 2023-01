Fabrizio Romano confirma el arribo de un nuevo ariete a Old Trafford, donde Erik Ten Hag ya tendrá finalmente ese delantero que tanto ha pedido para el mercado de invierno.

Solo resta un comunicado oficial para que Manchester United entregue un nuevo delantero a Erik Ten Hag. Tras la salida de Cristiano Ronaldo y en medio de los rumores que apuntan a nombres como el de Harry Kane de cara al verano, los Red Devils se quedan con uno de los delanteros que más tensión levantase por la Copa del Mundo en Qatar 2022.

“Creo que tenemos que meter un delantero, pero tiene que ser el correcto. El correcto es un jugador que aporte calidad al equipo, no solo sumar al plantel porque eso solo te da problemas”, fueron las palabras del propio Ten Hag sobre el tema y que finalmente han sido contestadas por la dirigencia de los Glazer.

Fabrizio Romano desvela que tras varias horas de negociaciones entrecruzadas entre Manchester, Burnley y la ciudad de Estambul, Wout Weghorst ya se prepara para poner rumbo a una Premier League donde jugará hasta junio por Manchester United. El delantero neerlandés de 30 años, la nueva cara ofensiva de Erik Ten Hag.

Old Trafford estrena 9

“Wout Weghorst al Manchester United, ¡Here we go! Todas las condiciones reveladas el martes están confirmadas: Man Utd paga € 3m a Besiktas y luego ficha a Weghorst cedido por Burnley…Comprendo Weghorst viajará hoy a Manchester para someterse a pruebas médicas y luego firmar contratos”, palabras de Fabrizio Romano sobre el nuevo delantero de los Red Devils hasta final de temporada.

The Sun asegura igualmente que dicha operación no se encuentra amarrada a lo que Manchester United buscará en verano y de cara a la próxima temporada. Ten Hag suma una nueva carta de cara a finales de campaña, pero en caso de meter a los Red Devils solicitará el arribo de un 9 de élite para un equipo que tiene cifras cercanas a los 200 millones de euros para invertir en el próximo mes de junio. Wout Weghorst, rumbo a Old Trafford.