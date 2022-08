Dos encuentros, mismo número de derrotas, un tanto a favor, seis en contra y colistas. La actualidad del Manchester United es un duro reflejo de un club sin cabeza desde lo deportivo que parece no tocar fondo. Erik Ten Hag analizó la derrota contra Brentford y no dudó en castigar a los suyos con un curioso correctivo.

El 4-0 del marcado en apenas 34 minutos fue un nuevo golpe para el proyecto del neerlandés en un Old Trafford que ya espera por Liverpool en una edición del Clásico inglés que se encuentra en veremos y que habrá que ver si cuenta con un Cristiano Ronaldo que también pierde facultades en los Red Devils. La derrota en Londres desató la furia de Ten Hag.

"¿Qué impacto tiene conceder cuatro goles en menos de 35 minutos para el equipo?...Está bastante claro, es basura, es pobre, necesitamos estándares más altos que eso, está claro", fueron sus palabras en rueda de prensa antes de darse cuenta de un hito que le hizo suspender la jornada de descanso pactada para ayer en Manchester United. Ten Hag, más que enojado con lo que se viene dando en los Red Devils.

Pagar cada metro de ventaja

Las estadísticas no mienten y diversos medios mostraron como los jugadores del Brentford corrieron hasta 13.6 kilómetros más que Manchester United en esa victoria para las Abejas que supone un duro golpe el enésimo proyecto para reconstruir a los Red Devils. Para Ten Hag dicho hecho fue inaceptable y a más de 30 grados en el verano inglés, aplicó un duro correctivo sobre sus jugadores.

Correcto, tal y como desvelan desde The Sun, todos y cada uno de los jugadores del United vieron interrumpido su jornada de descanso para tener los 13.6 kilómetros que Brentford les sacó de ventaja en la segunda jornada de la Premier League. Erik Ten Hag no perdona, los mankunian no levantan y de momento, no hay equipos por debajo del Manchester en la mejor liga del mundo.