A sus 36 años y en medio de los trabajos que realiza ahora mismo para decir presente en Qatar 2022, Manuel Neuer ha confesado en BILD uno de los capítulos más difíciles de su vida tanto dentro como por fuera de los terrenos de juego. El portero de Bayern Múnich y de la selección alemana de fútbol desvela que sufrió cáncer en los últimos meses.

Todo empezó en diciembre del 2021, cuando pudo vérsele con una banda en su rostro durante la victoria del Bayern sobre Barcelona en la última jornada de la Liga de Campeones. Las informaciones fueron confirmadas rápidamente, pero se mantuvieron en secreto con el objetivo de proteger la imagen tanto del guardameta como de su familia. Manuel Neuer era diagnosticado con cáncer de piel.

Creador de diversos productos para el cuidado del cutis junto a su pareja, el guardameta empieza en BILD relatando cuantas veces pasó por el quirófano: "Ambos tenemos historias muy personales cuando se trata de enfermedades de la piel. Para Angelique es la hiperpigmentación inducida por el sol y, en mi caso, el cáncer de piel en la cara, por el que tuve que operarme tres veces".

Todo controlado

“Dado que entrenamos y jugamos constantemente al aire libre y también nos gusta pasar nuestro tiempo libre en la naturaleza, es esencial que empecemos con filtros de protección solar modernos y con factor de protección solar 50+”, continúa el portero de 36 años sobre su batalla contra dicha enfermedad en los últimos tiempos.

Tras casi 12 meses donde las operaciones realizadas dejaron diversas cicatrices en su cuerpo, Manuel Neuer asegura que su presencia o no por Qatar 2022 no pasará por lo que ocurra en cuanto a una lucha contra el cáncer que tiene como ganador al portero en este momento. Bayern Múnich, siempre atento a cada acontecimiento, solicitó a los medios no filtrar una información que hubiera supuesto aún más problemas para un futbolista que mira hacía el futuro con optimismo y salud.