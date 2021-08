Juventus debutó este comingo en la edición 2021-2022 de la Serie A. Los comandados por Massimiliano Allegri tuvieron un partido para el olvido en su visita a Udinese, en el que comenzaron ganando por 2-0 y terminaron llevándose apenas un punto con el 2-2 final.

Paulo Dybala y Juan Cuadraro habían adelantado a los de Turín en la primera mitad, pero Roberto Pereyra, desde los 12 pasos, y Gerard Deulofeu, sobre el cierre, empataron el trámite. La curiosidad del encuentro fue que Cristiano Ronaldo comenzó desde el banco de suplentes y recién ingresó a los 14 del complemento por Álvaro Morata.

En las últimas semanas tomó con fuerza el rumor de que el portugués quiere salir de la Vecchia Signora y su ausencia en el equipo titular este domingo reforzó a esa posibilidad. El periodista Fabrizio Romano había informado que fue la decisión del futbolista, que estaba buscando conseguir un traspaso.

Sin embargo, Massimiliano Allegri se hizo cargo de la suplencia de CR7 ante DAZN: "Ronaldo se siente bien. Hablé con él antes del partido y le dije que arrancaría en el banco. Se puso a disposición y lo hizo bien cuando ingresó a la cancha".

El vicepresidente Pavel Nedved explicó que fue una decisión en torno a lo físico y que no tienen planes de venderlo: "No debemos crear historias sensacionalistas cuando no las hay. Fue una decisión compartida con el jugador. Al comienzo de la temporada, naturalmente no está en su mejor nivel físico. Puedo confirmar absolutamente que Ronaldo se quedará en Juventus esta temporada".