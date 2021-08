Por estas horas, el futuro de Kylian Mbappé es el gran tema de debate en el mercado europeo. Se habla de que ya ha manifestado sus intenciones de salir de Paris Saint-Germain incluso en este mercado, pero desde la directiva encabezada por Nasser Al-Khelaifi no piensan en ello y no dan el brazo a torcer. Mientras, para el entrenador Mauricio Pochettino sigue siendo parte del plantel y no duda de su continuidad.

Mbappé y su futuro en PSG estarán en boca de todos de acá hasta el 31 de agosto, último día del mercado europeo. Mientras, en Real Madrid lo esperan con los brazos abiertos, aunque también hay cautela. Es que si bien el cuadro español lo quiere, estaría dispuesto a esperarlo un año, justo cuando se termina su actual vínculo con los parisinos.

Mientras, en PSG siguen contando con él, al menos por esta temporada. Pochettino habló en conferencia de prensa y no duda de la continuidad de una de sus figuras. "Yo encuentro muy bien a Mbappé. Muy motivado para hacer una buena temporada. Lo que estamos pensando, como vengo diciendo, Kylian es nuestro jugador y no veo que no esté aquí en el curso que iniciamos hace un par de semanas", dijo.

En este sentido, el mercado es un peligro por cualquier salida, al menos hasta el 31 de agosto, pero el técnico argentino mantiene la calma. "La verdad es que me gusta este período, que me lo tomo con humor, siendo positivo. Este período es parte del fútbol. Hay cosas que se dicen y hablan, por experiencia, algunas cosas pueden ser o no, muchas no son. Lo importante es que está tranquilo, el club sabe lo que va a hacer. Sabemos que Kylian es nuestro jugador, está tranquilo y preparando el partido de mañana", expresó.

Por último, sobre Mbappé, siempre ha mantenido una relación de técnico-jugador que esperan cumplir hasta el último día. "Mi conversación con Kylian es todo futbolístico, de lo que tiene que hacer mañana. Tiene un año más, si no renueva, es jugador del PSG, está contento con nosotros y nosotros con él", cerró.