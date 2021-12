Si de experiencia dentro del área se habla, no hay dudas que Zlatan Ibrahimovic es referencia absoluta. El delantero de AC Milan sigue esquivando el retiro y se mantiene vigente a sus 40 años, con la firme chance de una renovación por un par de temporadas más. El sueco sigue demostrando, aunque también analiza en detalle el fútbol de hoy.

Y en este sentido, el futuro del deporte de la pelota lo protagonizan, entre otros, dos jóvenes con gran destello como son Kylian Mbappé y Erling Haaland, quienes casualmente serán dos de los jugadores que los equipos grandes busquen en el próximo verano. Sobre ellos dos, Zlatan fue consultado por la cadena CBS americana y tuvo que elegir entre ambos.

"¿Quién me gusta entre los jóvenes? Me gustan los jugadores elegantes, los jugadores que son lo más completos posible. Cuando eres futbolista, entiendes cómo hay que moverse, cómo hay que pensar y cómo actúan los demás jugadores. Me gustan los que prevén las cosas antes de que sucedan", consideró Ibrahimovic, antes de detallar sobre ambas figuras.

"Creo que Mbappé me recuerda un poco a Ronaldo, el Fenómeno, su juego es muy elegante", opinó el sueco. Mientras que de Haaland destacó: "También es muy fuerte porque está obsesionado con marcar goles. Veo que es muy inteligente, solamente quiere marcar y sabe cómo hacerlo".

A la hora de elegir, Ibrahimovic parece decantarse por el lado de Mbappé, aunque también elogió a Haaland, por lo que no hay una conclusión respecto a uno o el otro en la elección. De cualquier manera, ambos serán los dos grandes contendientes a la lucha por los títulos en el futuro.