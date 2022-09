Kylian Mbappé ha estado envuelto en varias polémicas en las últimas semanas. El jugador estrella de Paris Saint-Germain (PSG) ha dado su respuesta tanto a lo ocurrido con Paul Pogba como a la discusión de los penales en el equipo parisino.

Kylian Mbappé compareció ante la prensa en la previa del encuentro ante Juventus por la primera jornada de la Champions League. Como era de esperar, el atacante fue cuestionado por lo ocurrido con Paul Pogba, quien ha sido señalado por haber inentado perjudicar su carrera con brujería.

El delantero reveló que ya tuvo una conversación con su compañero de selección por teléfono, en la que este le aseguró que las acusaciones de su hermano eran falsas. "Prefiero confiar en la palabra de un compañero. Es su palabra contra la de su hermano, voy a confiar en su palabra, por el bien de la selección de Francia. Quiero ver cómo sigue, pero soy bastante ajeno a esta historia".

Penales

Así mismo, Mbappé habló sobre quién debe patear los penales en PSG, algo que habría generado diferencias entre los jugadores. El francés negó que su relación con Neymar se haya visto perjudicada a raíz de esto, algo que se viene rumoreando desde hace meses.

"Lo que pasa adentro del campo es lo importante, lo de afuera no cuenta. Con Ney siempre tuvimos una relación de respeto, a veces hablamos más, a veces menos, otras un poco mas frío, pero sobre todo respeto. La vida no es lineal y lo mas importante es el equipo. Si mañana hay un penal, veremos quien le pega. Depende cómo van las cosas en el juego. No hay ningún problema en este punto" aseguró.