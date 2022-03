Mientras Barcelona define asuntos importante en el cierre de la temporada, como la recta final de La Liga y los cuartos de final de la Europa League, la dirigencia continúa trabajando en lo que será el mercado de pases de verano. La danza de grandes nombres no cesa, a pocos meses de su inicio.

Por las dificultades económicas del blaugrana en la actualidad, la posibilidad de incorporar a jugadores libres se volvió una nueva costumbre. El nombre del Barça y el positivo presente de los de Xavi Hernández atrae a futbolistas que no continuarán en sus clubes en la próxima campaña.

Hasta el momento, los catalanes se aseguraron las incorporaciones de esa forma de Andreas Christensen, desde Chelsea, y de Franck Kessié, jugador de Milan. A pesar de eso, Joan Laporta sigue preparando fichajes de la talla de Erling Haaland, Robert Lewandowski o Raphinha, que definirán su futuro en las próximas semanas y el Barça quiere mantenerse competitivo para abrochar sus llegadas.

Sin embargo, este domingo se conoció que uno de los favoritos de Xavi está más lejos que nunca del culé. Se trata de Dani Olmo, futbolista español que viene siendo el deseo de Barcelona en los últimos mercados, pero también un deseo del exDT de Al-Saad.

El jugador de La Roja, que estará segunramente en Qatar 2022 bajo el mando de Luis Enrique, tiene contrato hasta 2024 con RB Leipzig y los alemanes no están dispuestos a negociarlo, tal como informó Sport. Salvo por una oferta astronómica, que Barcelona no está en condiciones de afrontar, no habrá regreso próximo del español surgido en La Masía.