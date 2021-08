A solo una semana para que se cierre el mercado, Guardiola no pierde la esperanza y espera que en Londres no dejen escapar la avanzada final de los Skyblues por el 9 de la selección inglesa. ¿Le dejarías ir por estos números?

El mercado de fichajes entra en su recta final con todavía varios cabos sueltos en los principales clubes del viejo continente. Una de estas novela que tarde o temprano tendrá que solucionarse es justamente la de un Harry Kane que todavía no sabe si será del Manchester City o del Tottenham. Esta sería la última oferta de los Skyblues por el 9.

The Sun marca que en el Etihad no temen por los minutos del punta ante los Wolves ayer. Consideran esta como una jugada de Andrea Levy para meter presión al conjunto de Manchester y que este tenga que pagar lo que se pide en la capital por el punta. A una semana para que el mercado cierre, la ofensiva final por Harry Kane no pasará del siguiente precio.

Los pocos refuerzos traídos a Guardiola desvelan el plan del Manchester City desde hace un buen tiempo. Pese a que el nombre de distintos delanteros se ha visto relacionado con los campeones de la Premier a lo largo de verano, Pep solo tiene ojos para Harry Kane. Vlahovic, Griezmann e incluso Haaland nunca han estado bajo la órbita de la directiva hasta el momento.

El jeque tiene un límite

160 millones de libras es lo que presentaría el equipo del norte de Inglaterra como oferta final por Kane. Pese a que Levy no desea bajarse de 180 kilos, en Manchester no podrán subir más producto de los 100 que ya han sido pagado al Aston Villa por Jack Grealish y si bien se especula ventas en este final de mercado, en el Etihad esperan que sea este el precio final a una operación que tiene en vilo a Inglaterra.

"Estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo y tenemos mucha suerte de tenerlo. Es demasiado pronto para saber si estará involucrado el jueves. Ahora no puedo responder a eso”, declaraba Nuno sobre el regreso de Harry Kane ante los Wolves y lo que puede ser futuro en las próximas horas.