Por primera vez desde que llegase a Juventus y luego de 7 años, 274 partidos, 109 goles, 51 asistencias y 12 títulos, Paulo Dybala está dispuesto a dar un paso al costado. Las informaciones que llegan sobre el futuro del cordobés apuntan a un divorcio a final de temporada que le daría al zurdo la posibilidad de jugar por primera vez en su carrera por fuera de Italia. ¿Dónde puede ir?

Desde la Serie A marcaron que Dybala se encuentra abierto a buscar otras opciones, que no se ve únicamente de Bianconeri a sus 28 años y que no vería con malos cambiar de aires tras un par de temporadas más que conflictivas para su fútbol. Las peleas con la dirigencia de Andrea Agnelli, las lesiones y los constantes cambios en el banquillo han ido dinamitando el rendimiento de un jugador que no olvidemos, ostenta el salario más importante de la Vecchia Signora.

En caso de que decida irse con el pase en su poder a finales de temporada, Paulo Dybala tendrá la sartén por el mango por primera vez en su carrera. El argentino tendrá seguramente varias propuestas de distintas torneos, aunque todo apunta que desde otra de las grandes podrían llegar las más atractivas.

¿Destino LaLiga?

Llegar al Real Madrid parece imposible, más no a un Atlético donde Diego Pablo Simeone siempre ha alabado su fútbol por todo lo alto. Dybala sabe que Joao Félix apunta a dejar la capital a finales de temporada y en un equipo donde figuras como Suárez o Griezmann superan ya la barrera de los 30, su fichaje a coste cero se muestra como una impresionante posibilidad de mercado para los Colchoneros.

Teniendo en cuenta este último punto nuevamente, Barcelona y su situación económica hacen que Dybala sea una ganga irresistible para los Culés. En un contexto donde no sobra el dinero y donde faltan goles en el equipo de la ciudad condal, más de uno sueña con ver al zurdo en el Camp Nou a futuro. Pensar en la Premier o en un PSG parece de momento imposible.