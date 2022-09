Manchester United ha sido uno de los equipos que más se ha reforzado durante el verano pasado. La misión de Erik ten Hag de reestructurar la plantilla dio sus frutos con las llegadas de varios futbolistas, entre los que se incluyen Lisandro Martínez, Tyrell Malacia, Antony, Casemiro, Christian Eriksen y Martin Dúvrabka. Sin embargo, se esperan más movimientos para el futuro y uno de sus objetivos sería un fichaje frustrado de la pasada ventana de transferencias.

Ten Hag ha tenido bajo su órbita a varios jugadores provenientes de la Eredivisie para fichar. De hecho, así han llegado Martínez, Malacia y Antony, quienes se han adaptado de muy buena forma a la Premier League. Por eso, el cuadro de los 'Diablos Rojos' podría seguir apostando por el talento del fútbol neerlandés y su entreandor quiere sumar a una figura de PSV Eindhoven.

Cody Gakpo es uno de los 'cracks' que aún quedan en la Eredivisie y que puede dar el gran salto en el futuro. Ruud Van Nistelrooy, su entrenador y exgoleador de Manchester United, podría perderlo ante el interés que mantiene su exequipo por este joven de 23 años, según ha informado Forbes. Su gran temporada con 10 goles en 13 partidos no ha pasado para nada desapercibida en Old Trafford.

El entrenador del United pidió por el extremo del PSV en el pasado verano, pero según aseguran, no hubo oferta al club neerlandés, pese a que sí hubo un principio de acuerdo en los términos personales. Según explicó The Mirror, esto se debió al gran esfuerzo económico que tuvieron que hacer por Antony. También el hecho de que Cristiano Ronaldo no haya sido vendido desalentó la posibilidad.

Así fue como también el delantero estuvo en la mira de otros equipos de la Premier League como Leeds, Southampton y Everton que hasta hicieron ofertas. Pero el deseo del jugador fue permanecer en los Países Bajos, en vista de mejores opciones para el futuro.

Forbes asegura que Gakpo sigue siendo visto de reojo en Manchester United y no se descarta que haya novedades en el futuro. Las negociaciones no serían difíciles, puesto que Gakpo estaría interesado en sumarse al cuadro mancuniano. Dependerá del pedido que haga Ten Hag y de la idea del club si van a buscarlo en enero o en el verano de 2023.