Las declaraciones de un ex Real Madrid pidiendo el retiro de Cristiano Ronaldo se han vuelto virales. El portugués no pudo en la derrota de su selección ante España.

En toda Europa ya se empieza a comentar sobre la debacle de Cristiano Ronaldo. Con 37 años, el 'crack' luso podría estar evidenciando sus últimos pasos de su carrera, puesto que no ha tenido un buen arranque de temporada y las críticas le llueven no sólo en Inglaterra por su mal presente en Manchester United, sino también en su país, luego de la derrota de Portugal a manos de España por la UEFA Nations League.

En Portugal, ya empiezan a cuestionar a CR7 y se preguntan si no es tiempo de que empiece a ver menos minutos, luego de que tuvo varias oportunidades ante España y no las pudo convertir. Está claro que no pasa por su mejor momento y algunos ya apuntan al retiro, como por ejemplo, Antonio Cassano. En unas declaraciones al podcast Muschio Selvaggio, le pidió al 'Bicho' que termine su carrera.

"Un tipo como Cristiano debe quererse: si ya no puedes más, debes echar el cierre. Es una regla de todos los deportes", empezó diciendo. Para el italiano, está claro que los retos del portugués ya no pueden seguir siendo los mismos. "Lo ha ganado todo, ha sido un fenómeno, ha ganado muchísimo dinero y ahora no es titular en el Manchester United. Retírate, ya está", sentenció.

Más allá de esto, el exfutbolista de Real Madrid, Inter, Milan y Roma, entre otros, también lo comparó con Lionel Messi y habló de su preferencia por el argentino. "Tengo un enorme respeto para Cristiano, pero como futbolista no me gusta. Messi es como Maradona y, cuando se habla de sacrificios, hay que recordar que Leo se fue de Argentina con 14 años, superando muchos problemas físicos. Estuvo cuatro años él solo, en Barcelona, y estos son sacrificios", opinó.

No es la primera vez que Cassano opina de forma dura contra Cristiano Ronaldo y hasta se anima a admitir que prefiere a Lionel Messi. Lo ha hecho en ocasiones anteriores y hasta reveló que tuvo una conversación en donde el portugués se lo recriminó. ¿Qué dirá ahora el 'Bicho' con este pedido de retiro?