Gracias al 2-0 de la ida, este jueves 10 marzo, Sporting Braga tiene la ventaja en la llave que los enfrenta por los octavos de final de la Europa League ante Mónaco. Equipo que llegaba fuerte para el cruce, pero por fallos puntuales cayó en su visita.

Lo cierto es que apenas a los tres minutos de iniciado el partido en Portugal, Abel Ruiz, adelantó a los locales. No se puso nervioso para definir y, para ese momento, todo hacía pensar que los de Carlos Carvalhal iban a seguir de largo. Todo pintaba muy bien para ellos.

Sin embargo, los monegascos no tuvieron suerte en el duelo, ya que 29’ y 33’, le anularon dos anotaciones, precisamente a Gelson Martins y a Wissam Ben Yedder, respectivamente; este último tuvo intervención del VAR que decidió no convalidar el tanto.

El hombre que jugaba en su país, pero la visita, Martins, tuvo la oportunidad más clara de igualar el partido, sin embargo, no definió bien y no pudo enviar la pelota al fondo de la red. En términos generales, fuera del resultado, no fue un mal partido, en cuanto al funcionamiento, para la visita.

Pero, a falta de un minuto para completarse los 90 minutos reglamentarios, Vitinha, atacante que ingresó al 66’, le puso cifras concretas al resultado tras anotar el segundo y definitivo tanto de los de Braga que ahora, la semana que viene visitarán en el Louis II para buscar el paso a cuartos de final.

Ficha técnica de Spoting Braga vs Mónaco: