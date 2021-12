La temporada para José Mourinho no está siendo como lo esperaba. Si bien Roma está en pelea por puestos de clasificación a copas internacionales, lo cierto es que algunas derrotas importantes (como la de Bodo/Glimt por Conference League) le han dado un fuerte dolor de cabeza. Y ante esto, el portugués trabaja en lo que será su equipo para el futuro.

El conjunto romano no ha encontrado el rendimiento que se pensaba podía dar gracias a la llegada de 'The Special One'. El portugués, de todas maneras, no se rinde y planea fichajes de cara al futuro del equipo, sobre todo para la próxima temporada. En este sentido, hay un nombre en su lista de prioridades para reforzar el ataque.

La delantera de la Roma ha sumado un nombre importante en Tammy Abraham, quien se está despachando con goles en su primera temporada con el equipo. Sin embargo, hay otros futbolistas que están más cerca de salir del equipo. Los casos de Borja Mayoral y Henrikh Mkhitaryan son los ejemplos, por lo que en verano habrá novedades fuertes en la capital italiana en base al ataque.

El delantero argentino que quiere Mourinho

Por las posibles salidas que tendrá Roma en verano, fichar un delantero será clave. Y uno de los nombres que aparece en la lista de prioridades de Mourinho es el argentino Ángel Correa. Según informa el diario La Gazzetta dello Sport, el futbolista de Atlético de Madrid gusta al entrenador portugués por sus características técnicas y por su edad.

La llegada de Correa podría ser aire fresco para un equipo que quiere levantarse y pelear por cosas importantes a futuro con Mourinho. De todas maneras, negociar con el 'Atleti' no será fácil, ya que Diego Simeone tiene muy en cuenta a 'Angelito' y su contrato recién vence en 2024.