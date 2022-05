Luego de todo el drama en torno a la renovación de Kylian Mbappé con Paris Saint-Germain (PSG) y su rechazo a Real Madrid, era de esperar que quedaran asperezas entre Nasser Al-Khelaïfi y Florentino Pérez. Las tensiones fueron confirmadas por el magnate qatarí.

Una gran parte del madridismo mantiene un gran resentimiento con Kylian Mbappé y PSG a raíz de lo ocurrido este fin de semana. Cuando parecía que el jugador tenía un pie en el Santiago Bernabéu, el francés decidió aceptar la oferta del equipo parisino y renovar hasta 2025.

Ahora, en una entrevista con TNT Sports Brasil, Al-Khelaïfi ha confirmado que, incluso desde antes de la renovación de Mbappé, había asperezas con el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez. Todo el conflicto habría iniciado con la Superliga Europea.

Relación rota

"La verdad es que respeto a todos, pero no tengo una buena relación con él. Después de la Superliga... Respeto al Real Madrid, es un gran club. Ellos nos respetan a nosotros y nosotros los respetamos a ellos, es muy importante el respeto mutuo" fueron las palabras del presidente de PSG.

Así mismo, este confirmó que nunca habló directamente con el cabecilla de Real Madrid sobre Mbappé. "Nunca hablé con Florentino, porque Kylian es nuestro jugador y no necesito hablar con nadie. Hablamos en el partido de laChampions y me dijo: 'Tenemos que llegar a un punto en el que podamos hablar contigo'. Fui muy duro con él. Le dije que estaba encantado de hablar, pero si iba a hacer cosas a mis espaldas, no me interesa".