Paris Saint-Germain no tiene paz y afronta las consecuencias de sus actos. Es que la paciencia de los aficionados llegó a un límite con la situación de Lionel Messi y ahora le apuntan a Neymar Júnior. Un grupo de aficionados radicales del conjunto parisino estuvo en la puerta de la casa del brasileño para pedirle su salida. Y hubo una respuesta del propio jugador que le echó más leña al fuego.

Para los ultras parisinos, Neymar es uno de los males mayores de PSG. Por eso insisten en su salida, así como sucedió recientemente con Messi, a quien también tienen en la mira y lo manifestaron en otra protesta frente a las oficinas del club. El brasileño vio claramente cómo un grupo de aficionados estuvo frente a su hogar y no dudó en responder.

Si bien no hizo publicaciones de forma directa, Neymar sí interactuó en redes sociales con algunas indirectas. Lo que más llamó la atención y, seguramente, indignó tanto a PSG como a sus hinchas fue un like (me gusta) que le dio a un posteo realizado por TNT Sports Brasil. Se trata de una fotografía junto a Lionel Messi, pero con la camiseta de Barcelona. "Todos los fans deben pensar lo mismo... Eran muy felices en aquella época", rezaba la leyenda junto a la imagen.

Messi es el jugador con el que Neymar más tiempo compartió en su carrera dentro de un campo de juego. Han estado juntos en 206 partidos, de los cuales 161 fueron jugando en Barcelona durante el paso del brasileño entre los años 2013 y 2017 donde ganaron juntos 10 títulos, incluida una Champions League.

La foto junto a Leo en el Barça no fue la única interacción. También le dio like a una publicación de la cuenta ofuiclear donde se lee este mensaje: "La diferencia entre ser grande y tener grandeza. Al PSG le ha faltado y le falta a su afición". Un duro mensaje por los hechos recientemente acontecidos, luego de la sanción y la inminente salida del club de Lionel Messi.

Neymar: "No dejes que la gente te ponga en su tormenta"

El último mensaje de interacción de Neymar con las redes sociales fue una publicación hecha en sus Instagram stories. Allí, dejó entrever su opinión respecto a la aparición de estos aficionados radicales a la puerta de su hogar. "No dejes que la gente te ponga en su tormenta, ponlos en tu paz", rezaba este simple mensaje, que aún se puede ver en su perfil.

PSG se preocupa por la seguridad de Messi y Neymar

Al margen de estas interacciones de Ney en redes sociales, en PSG hay preocupación por los actos realizados por sus aficionados. Por eso, según informó L'Equipe, planean contratar seguridad privada para que se ubiquen en cercanías a los domicilios tanto del brasileño como el de Messi. También tienen la intención de hacerlo para los partidos de Ligue 1 en el Parque de los Príncipes hacia el final de temporada.