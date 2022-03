No fue una eliminación más para Paris Saint Germain en la UEFA Champions League. Las formas de la derrota ante Real Madrid llevaron al conjunto galo a niveles de adrenalina y tensión nunca antes vistos. En lo que es un nuevo fracaso del proyecto de Nasser Al-Khelaifi, desde Francia aseguran que habrá daños colaterales y que Neymar apunta a ser uno de ellos.

El brasileño ha quedado señalado por su encuentro ante Real Madrid. Medios, hinchas y dirigentes no solo se sintieron decepcionados por el rendimiento de un futbolista pletórico que no pudo hacer la diferencia en la gran noche, sino igualmente con su compromiso de cara a un equipo que cinco años atrás pagaba al Barcelona 222 millones de euros por sus servicios.

La pronta eliminación en la Liga de Campeones va a traer consecuencias para un grupo de jugadores reunidos en Paris para ganar la Orejona y que nuevamente tendrá que esperar para buscar su objetivo. En Francia las críticas abundan, así como las informaciones en relación con el futuro de varias estrellas del PSG.

Qatar, sin paciencia con Neymar

Romain Molina, periodista de medios como The Guardian, CNN, BCC o The New York Times, aseguraba que el Emil se encuentra más que enojado con el brasileño y que analiza seriamente su salida del equipo para la próxima temporada. La mala relación con el padre de Ney, sus lesiones, el rendimiento de hace unas horas y los comportamientos del jugador fuera de terreno de juego, los motivos de Doha para buscar su marcha en los próximos meses.

Molina apunta que no fue una derrota más para un PSG que 10 años y 1.300 millones de euros después, sigue sin poder hacerse con la UEFA Champions League. Se vienen cambios de peso en una plantilla más criticada que nunca y que podría prescindir de Neymar para la próxima temporada.