El líder de la Bundesliga ratificó su puesto, volvió a despegarse de su escolta con la goleada propinada a domicilio al Hertha BSC por 4 a 1. Sané fue la gran figura del partido con dos goles, el segundo, sobre el final, no sumó por que la peota rozó en una mano del alemán, pero hubiera sido el mejor gol del partido.

El triunfo del equipo de Julian Nagelsmann no dejó dudas, desde el primer minuto de partido, Tolisso abrió la cuenta, pero su tanto no sumaba en el marcador por el VAR, el Bayern Múnich terminó haciendo seis goles, pero sólo sumaron cuatro: Tolisso (25´), Thomas Müller (45´), Sané (75´) y Gnabry (79´) fueron los autores de los goles que sumaron. Ekkenlenkanp descontó para el Hertha a diez del final y decoró el amplio score en Berlí.

En la cartilla no aparece el ganador del premio The Best 2021, Robert Lewandowski no pudo anotar goles, tampoco sumó asistencias y es toda una novedad en la Bundesliga donde suna 20 goles en 23 partidos jugados.

La última vez que un triufo del Bayern Múnich no figura el nombre de Lewandowski fue en diciembre de 2021 ante Mainz, pasaron cuatro fechas, porque incluso Lewandowski anotó en la derrota ante el Galdbach.

Con el triunfo los Bávaros vuelven a distanciarse en la tabla de posiciones de su escolta, el Borussia Dortmund que ganó el sábado, pero ahora Bayern sigue siendo líder indiscutido, en 20 fechas suma 49 puntos, seis más que los de Dortmund y sacando 27 puntos a si rival de turno. Hertha BSC es décimo tercero con 22 puntos y la diferencia se notó en el campo.