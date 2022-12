El fútbol europeo retoma su actividad tras el cierre del Mundial de Qatar 2022 y la Carabao Cup trae un partidazo entre Manchester City y Liverpool en los octavos de final. Pep Guardiola atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro y dejó en claro qué le hace falta para completar su ciclo en el equipo ciudadano.

La Carabao Cup es la primera gran competición que retoma su actividad tras el final del Mundial de Qatar 2022 y Manchester City será uno de los protagonistas de la jornada de este 22 de diciembre con su enfrentamiento ante Liverpool. En la previa del partido, Pep Guardiola reconoció algo que era un secreto a voces.

En la rueda de prensa, el DT fue cuestionado por la Champions League. Se sabe que el trofeo europeo es la gran deuda del entrenador en el equipo ciudadano y, pese a que siempre ha priorizado públicamente la Premier League, ha reconocido que su ciclo no estará completo hasta que consiga la Orejona.

Palabras de Pep Guardiola

Guardiola negó que la Champions haya sido la razón principal de su renovación, pero sí afirmó que tuvo influencia. "No es el único, pero reconozco que es el trofeo que queremos. Por supuesto, no estaría completo mi período aquí si no ganamos. No es la única razón por la que extiendo mi contrato. Absolutamente no".

"Por supuesto que haré todo en este tiempo que estemos juntos y lo vamos a intentar, pero lo intentamos antes. Por supuesto que es el trofeo que no tenemos e intentamos hacerlo. Tengo la sensación de que este club, con la gente que lo dirige, tarde o temprano lo conseguirá. Lo intentamos en el pasado, la primera temporada en los octavos de final estamos fuera. Lo intentamos con todas nuestras fuerzas y poder. Por supuesto que lo intentaremos" añadió.