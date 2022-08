Uno de los fichajes bomba del mercado de pases en la MLS lo protagonizó Los Ángeles Galaxy, el importante equipo californiano, que estaría detrás de los servicios de un jugador que no entraría en los planes de Xavi Hernández, en Barcelona.

Y es que el medio tradicional AS, por medio de un articulo compartió que el cuadro en el que hace años supieron jugar figuras como, David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, y ahora lo hace Chicharito Hernández; va por un jugador que no tendría espacio en el Blaugrana.

“La relación entre el LA Galaxy y el Barcelona ha marchado por buen camino desde los acercamientos del equipo estadounidense con el entorno blaugrana para el fichaje de Sergi Roberto, mismo que no logró concretarse, pero esto generó que comenzaran a darse un mayor número de acercamientos, mismos que rindieron frutos con el fichaje de Riqui Puig”, fue la noticia otorgada por el medio.

Y es que todo se debe a una información que una fuente cercana al club le dio a un corresponsal del medio en tierras estadounidenses. E incluso, puede ser factible que esta movida se dé, debido a las alianzas que han establecido las instituciones en el último tiempo.

Finalmente, la nota se cerró con: “el LA Galaxy preguntó por otro de los jugadores que Xavi descartó para la nueva temporada, por lo que si las conversaciones se mantienen por buen camino, podría cerrarse el segundo fichaje bomba para el LA Galaxy en los próximos días”.

Cabe recordar que el ídolo del club y ahora entrenador Azulgrana ha fichado grandes jugadores en la presente ventana e incluso en la zona defensiva ya cuentan con nuevos hombres como son los casos de, Andreas Christensen, Jules Koundé y el volante Frank Kessié.