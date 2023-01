El PSG volvió a dejar puntos en su camino al título en la Ligue 1, por lo que su primer lugar en la tabla de posiciones comienza a correr peligro. En esta ocasión, con las presencias de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, el Reims le arrebató el triunfo sobre la hora en el Parque de los Príncipes, al igualar 1 a 1 en el sexto minuto de descuento mediante Folarin Balogun.

Por tal motivo, las críticas otra vez empezaron a lloverle al elenco comandado por Christophe Galtier, sobre todo contra las tres principales figuras. Y encima, Yunis Abdelhamid, defensor central del Stade de Reims, comentó en zona mixta que se sintió cómodo dentro del campo de juego enfrentando al argentino, al francés y al brasileño.

''No los noté nerviosos. Creo que el PSG es un equipo consciente y confiado en sus capacidades. Hemos analizado y conocemos sus debilidades. Sabemos que no defienden mucho hacia adelante. Pudimos haber sido más peligrosos porque no terminamos bien las ocasiones. Tenían debilidades y tratamos de explotarlas'', analizó en primera instancia el capitán de Reims.

Pero se vendría lo más llamativo de su declaración, en la que daría nombres propios: ''Es difícil jugar contra ellos porque cuando tienen el balón son muy buenos. Pero hay más en un juego que eso. En la construcción con el balón todo fue más fácil porque los tres primeros, Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé no defienden. A veces intentan presionar un poco y el PSG nos puso muchas dificultades en la primera mitad. Esta vez fue diferente”, señaló.

¿Cuándo juega el PSG vs. Montpellier por la Ligue 1?

El París Saint-Germain intentará regresar a la victoria en la Ligue 1 luego del empate con el Reims. En este caso buscará los tres puntos frente al Montpellier en uno de los encuentros correspondientes a la jornada 21, el cual se llevará a cabo este miércoles primero de febrero desde las 21:00 horas de Francia en el Stade de la Mosson.