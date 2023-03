Barcelona inició contactos para repatriar a Lionel Messi y se mete en una disputa directa con Paris Saint-Germain. Desde el club catalán admitieron que ya existieron las primeras charlas con el crack rosarino para lograr su regreso. Sin embargo, en la capital francesa no dan el brazo a torcer y apareció Christophe Galtier para responderle al conjunto catalán ante las nuevas informaciones sobre el futuro de Leo.

Galtier habló en rueda de prensa, en la previa al primer partido de PSG luego del parón internacional por la Fecha FIFA de marzo. Entre sus declaraciones, destaca su respuesta respecto a la situación de Lionel Messi. Luego de que el vicepresidente del Barça, Rafa Yuste, admitió que "estamos en contacto" con el astro argentino y hasta Xavi Hernández se manifestó en favor del regreso, hubo una respuesta de parte del entrenador parisino.

"Yo no soy quién para decidir nada y el club decidirá cuál es el futuro de Messi. Hay conversaciones entre el club y Leo. Estamos trabajando en lo que sucederá la próxima temporada con Luis Campos y la gerencia. Sobre lo que decidirá Messi, pero también el club, no me compete a mí y sigue siendo confidencial", resumió Galtier en su rueda de prensa.

Las negociaciones entre Messi y PSG están en un punto muerto donde tanto el club como la figura están en dudas respecto a continuar con el vínculo. Luego de las dos derrotas ante Bayern Múnich por Champions League, tanto de parte del jugador como del club tendrían argumentos para desistir de la opción de renovar su contrato.

¿Qué dijo Galtier sobre su continuidad?

Otro punto importante en la rueda de prensa de Galtier fueron sus palabras respecto a su continuidad en el club. Luego del nuevo fracaso en Europa, el entrenador no piensa en una salida. "Me siento legítimo para ser el entrenador del PSG. Estoy preparando la próxima temporada con Luis Campos y la dirección. Hay muchas discusiones sobre la preparación, la forma en que vamos a dibujar la fuerza laboral", aseguró.