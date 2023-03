Lionel Messi se reincorporó este viernes a los entrenamientos con PSG, tras tomarse dos días de descanso ya en París luego de la interminable semana de festejos y fútbol en Argentina con motivo del reencuentro entre los campeones del mundo en Qatar y los hinchas. Así y todo, hay grandes posibilidades de que juegue este domingo ante Olympique de Lyon.

Llegado abril, al crack argentino solo le quedarán tres meses de contrato con el equipo parisino. Algo curioso teniendo en cuenta que todavía no se han iniciado conversaciones concretas para su renovación. Por el contrario, en PSG son cada vez más pesimistas en relación a sus posibilidades de retenerlo.

En Barcelona están atentos a todo lo que sucede, aunque por fin dejaron de hacerlo como simples espectadores para pasar a la acción. El vicepresidente culé Rafa Yuste confirmó hoy en rueda de prensa que se han iniciado contactos con el entorno de Messi para comenzar a sondear las posibilidades concretas que existen de dar con su regreso.

“Leo y su familia saben el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones que por desgracia no condujeron a buen puerto. Tengo la espina clavada de que Leo no pudiera seguir en nuestro club. Por supuesto que me encantaría que volviese. Por lo que podría representar a nivel deportivo, social y económico. Estamos en contacto con ellos, sí", expresó el directivo.

Aunque el tiempo aprieta, Yuste reconoció que harán un gran trabajo de inteligencia para lograr que Messi vuelva a vestirse de culé: "Quedan dos meses en los cuales tenemos que trabajar, sobre todo Mateu y Jordi, para presentar primero a Tebas nuestro plan de viabilidad. Después, si se dan los condicionantes, porque Leo es jugador del PSG y no me gustaría hablar de nada más de mis gustos y deseos, expondríamos la posibilidad de dar la bienvenida. No queremos entrometernos en el día a día del PSG", aseguró.