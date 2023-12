Todo ocurrió entre el 2017 y el 2021. Antes de llegar al PSG y estrellarse al frente de un barco donde la UEFA Champions League sigue siendo imposible, Christopher Galtier habría protagonizado diversos comentarios racistas que le llevarán a ser juzgado por las autoridades en dos semanas. L’Equipe desvela algunos de los extractos de uan acusación que tiene a la Ligue 1 patas arriba. El jugadores y directivos del Niza le acusaron ante la policía local.

“No quiero más negros ni árabes…Harold Moukoudi y Mickaël Nadé, los dos King Kong…Los argelinos son tipos sucios, son demasiado extremistas”, dicta el rotativo francés sobre las frases que tendrá que negar o aceptar Galtier ante la justicia. Recordemos que el ex PSG se encuentra ahora mismo por Al-Duhail SC de Qatar tras un paso lleno de reveses por el Parque de Los Príncipes. Julien Fournier, ex director deportivo del Niza, fue quien iniciase todo meses atrás.

Galtier fue detenido el pasado mes de junio. Momento donde todavía entrenaba al PSG antes de ser despedido y contratado nuevamente por Doha. Desde entonces se ha hecho cargo de un Al-Duhail SC donde coincide con figuras como Phillippe Coutinho. Marcha quinto a 5 de diciembre en este torneo local. Se le acusa de presionar a los jugadores árabes de su Niza y de pedir que diversas nacionalidades no llegasen a un proyecto que en sus cuatro años llegó a un punto de rendimiento.

Algo que también tiene nombres puntuales. L’Equipe afirma que Galtier ejecutaba dichas frases para presionar a sus jugadores y sus comportamientos. Burak Yilmaz, delantero de aquel Niza, habría aceptado no ayunar en días de partido durante el periodo del Ramadán gracias a dichos comportamientos de su DT. Francia arde y pide explicaciones. En dos semanas se verá con las autoridades para saber realmente por qué y en que contexto se habrían dado dichas oraciones. Le acusan ex jugadores, directivos y trabajadores del club del sur de Francia.

“Si explico los verdaderos motivos no vuelve a entrar en un vestuario en Francia ni en Europa”, palabras de Fournier sobre como en 2021 iniciaban dichos comportamientos de Galtier. La Fiscalía de Niza, a cargo de una investigación seguida de cerca en la Galia de cara a marcar un precedente. ¿Sanciones por esto? Desde multas económicas, pasando por pedidos de perdón públicos y hasta trabajaos sociales. En dos semanas inicia el proceso en los tribunales.

Galtier niega todo

“Es falso, absolutamente falso. La gente en el fútbol me conoce, los jugadores me conocen, los entrenadores me conocen, sabemos quién soy”, aseguró en septiembre. Ahora la investigación pasa a un nuevo plano mientras el DT sigue trabajando para Doha desde los desiertos de Qatar. L’Equipe habla de un escenario complicado a nivel de empleo por Francia en el futuro para Galtier.

Sus números en PSG

Fueron solo 12 meses de servicio. Uno donde su PSG contó con el tridente Messi-Mbappé-Neymar pero donde apenas se consiguieron hitos a resaltar. 34 victorias, 6 empates, 10 derrotas y el título de Ligue 1 como de Supercopa definen su paso por la capital. La eliminación a manos del Bayern Múnich en octavos de Champions fulminó su futuro en el Parque de Los Príncipes.