PSG en la Ligue 1: La razón por la que Christophe Galtier no es cesado

El PSG volvió a perder. Aunque el conjunto de Christophe Galtier sigue siendo puntero con siete puntos de ventaja sobre el Olympique de Marsella, la derrota con el Stade Rennes, en lo que fue el reencuentro de los protagonistas con el público en el Parque de los Príncipes tras la eliminación en la Champions League, como si faltaran, generó más rumores.

Por un lado, siguen las especulaciones respecto a la renovación o no del contrato de Lionel Messi con el París Saint-Germain, el cual vence a mediados del 2023. Al parecer, tras varias idas y venidas entre las partes, la directiva del elenco parisino, ahora, se estaría excusando con el alto salario del futbolista argentino para no extender el vínculo.

Y paralelamente, entre otros asuntos, está el presente de Christophe Galtier, de quien se presume que su permanencia en el cargo de entrenador pende de un hilo. Es que está claro que el objetivo principal era la UEFA Champions League, competencia en la que el PSG tuvo un breve paso, al caer en Octavos de Final con el Bayern Munich, razón que justificaría encarar un nuevo proyecto desde cero con otro timonel.

No obstante, los altos mandos no pretenden tomar decisiones apresuradas y esto tendría una explicación puntual. Conforme reproducen varios portales de Francia, entre ellos Le Parisien y L'Equipe, Nasser Al Khelaifi y sus secuaces, no quieren sembrar mayor pánico con un súbito cierre de ciclo del entrenador, antes de la terminación de la Ligue 1.

Sin embargo, por los pasillos del Parque de los Príncipes recorren trascendidos que trasladan la posibilidad de que Thomas Tuchel retorne a la capital francesa para tomar las riendas del plantel principal, luego de su abrupta salida del Chelsea de la Premier League.