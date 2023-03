El fracaso en Europa por segundo año consecutivo con la eliminación a manos de Bayern Múnich en los octavos de final de la Champions League, han generado un verdadero incendio puertas adentro del Paris Saint-Germain. La confianza que había en el entrenador Christophe Galtier a comienzos de la temporada desapareció y los últimos rumores han apuntado a una supuesta pelea con Lionel Messi en un entrenamiento.

Messi se habría ido de un entrenamiento el pasado martes donde hay versiones contrapuestas de la razón por la que habría hecho. Según Djamel (@djaameel56 en Twitter) y RMC Sport, al argentino no le gustó uno de los ejercicios propuestos por Galtier, respecto a la defensa. Por tal motivo, pese a que el entrenador trató de convencerlo, Leo se habría ido de la práctica. Esta versión fue desmentida por el propio padre del crack.

En tanto, otra versión apuntada por L'Equipe asegura que Messi sufrió un problema en los aductores y que eso derivó en que se vaya antes del entrenamiento. Sin embargo, el club no lo reportó y, de hecho, en los siguientes días, se reportó a las prácticas sin ningún tipo de inconvenientes.

Así, los rumores ponen en manifiesto que las cosas no están del todo bien en el vestuario de PSG. La nueva decepción europea destapó el mal que corre por los pasillos del club parisino y que no sólo afectan a Messi. Otras figuras también han mostrado su disgusto para con Galtier. El periodista Romain Molina comentó recientemente que "varios jugadores no están satisfechos con los entrenamientos e incluso con sus charlas tácticas". También han cuestionado el trabajo del asesor Luis Campos durante los últimos mercados.

Mientras, antes del partido ante Stade Rennais de este domingo, el entrenador intentó calmar todo tipo de rumor. "Dada su conducta en el vestuario todos los días y aún con su edad, él se entrena todos los días y siempre está feliz de jugar y de hacer jugar a sus compañeros", comentó.

El vestuario es otro aliciente en la potencial decisión que deberá tomar Lionel Messi respecto a su futuro. Todavía no definió si renovará su contrato o no con PSG, pero estos rumores no ayudan a que esto ocurra. Además, el propio campeón del mundo quiere saber qué proyecto deportivo tendrá el club para la próxima temporada, lo que podría deberse a su relación con Galtier.