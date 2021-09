Messi, Neymar y Mbappé no terminan de explotar en un equipo donde empiezan a aparecer las primeras dudas.

La victoria en el tiempo de descuento ante Lyon no oculta la realidad, Paris Saint Germain está lejos todavía de mostrar lo que se espera de la nueva constelación de estrellas con la que cuenta este deporte. En un encuentro donde la sustitución de Messi y el tanto de Icardi quedaron en los ojos de todos, desde el club francés reconocen que deben mejorar lo ante posible.

El empate en el inicio de la UEFA Champions League dejaba en claro que Pochettino todavía no encuentro el sistema y alineación para llevar a lo más alto a los Neymar, Messi o Mbappé. PSG dejó varias dudas en Bélgica y no de ser por el tanto de Icardi, la prensa gala seguramente hubiese empezado a marcar terreno. Desde París no le huyen a la realidad.

"Tenemos que mejorar poco a poco, en cuanto a nuestras condiciones físicas y nuestro juego. Es un gran resultado. Estamos muy felices. Ha sido necesario un gran esfuerzo por parte de todo el equipo", declaraba Neymar luego de un triunfo que el brasileño definió como necesario al mismo tiempo que no negaba la necesidad de dar un paso al frente.

Mejorar, mejorar y mejorar

Fue sin dudas la palabra más escuchada anoche en el Parque de Los Príncipes, donde Pochettino y compañía saben que todo lo que sea ganar será duramente criticado por los ojos del mundo. Consciente de su condición de favorito en cada torneo, el argentino se mostró tranquilo y ambicioso por seguir en esa búsqueda del mejor PSG.

"Tenemos que trabajar en los entrenamientos, pero es difícil porque jugamos cada tres días y que la prioridad es que los jugadores se recuperen. Tenemos que mejorar", decía el técnico cuando tuvo que enfrentarse a los medios. ¿Los próximos retos? Recibir a Montpellier y Manchester City en la capital francesa.